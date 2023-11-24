ЮГК снизит ежегодные процентные платежи по кредитам примерно на 1 млрд рублей

В компании также отметили, что снижение долговой нагрузки за счет привлеченных средств позволит сократить ежегодные процентные платежи примерно на 1 млрд рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) направила привлеченные в ходе IPO 7 млрд рублей на погашение части кредитных обязательств перед банками, что позволит сократить ежегодные процентные платежи по кредитам примерно на 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"ПАО "Южуралзолото группа компаний", одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сообщает о том, что направила средства, привлеченные в ходе первичного публичного размещения акций на Московской бирже, в размере 7 млрд рублей за вычетом комиссии банков-организаторов - на погашение части кредитных обязательств перед коммерческими банками. Исходя из средневзвешенной ставки по кредитным обязательствам, снижение долговой нагрузки за счет привлеченных средств позволит сократить ежегодные процентные платежи примерно на 1 млрд рублей", - сообщили в компании.

В компании также отметили, что в первые два дня торгов акции ЮГК выросли на 5,4% по отношению к цене размещения. Суммарный объем торгов составил 3,6 млрд рублей.

"Этот шаг приблизит нас к реализации цели по снижению уровня чистого долга до 0,8x EBITDA в следующие три года согласно нашей стратегии. Постепенное снижение уровня долга и стоимости его обслуживания - важная предпосылка для возможности выплаты дивидендов в ближайшем будущем", - приводятся в сообщении слова финансового директора компании Артема Клецкина.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ. Активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.