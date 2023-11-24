На складе Wildberries в Электростали завершили проверку

Для нормализации работы привлекаются дополнительные силы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Проверка на складе Wildberries в Электростали завершена, сотрудники возвращаются на рабочие места. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы Wildberries.

"Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места", - отмечается в сообщении.

Компания указывает, что для нормализации работы привлекаются дополнительные силы. "Wildberries дополнительно оповестит продавцов о полном восстановлении работы в штатном режиме. Пока рекомендуем осуществлять отгрузки товаров на другие склады", - добавляется в сообщении.

Утром 24 ноября силовики пришли на склад Wildberries в Электростали с обысками, которые связаны с нелегальной миграцией. Правоохранители проверяли паспорта и другие документы у сотрудников склада. Компания сообщала, что из-за проверки на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.