24 ноября, 10:31

На Ставрополье реализуют до 2025 года более 40 проектов за счет курортного сбора

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, "сегодня в работе благоустройство территории у горы Кольцо в Кисловодске, площади Ленина в Железноводске и сквера "Подкова" в Пятигорске"

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в 2023 и 2024 годах планируют реализовать в регионе 45 проектов на средства курортного сбора, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"В 2023-2024 годах запланировали выполнить 45 проектов с помощью средств курортного сбора. Уже сегодня в работе благоустройство территории у горы Кольцо в Кисловодске, площади Ленина в Железноводске и сквера "Подкова" в Пятигорске", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, за все время действия программы курортного сбора доходы региона от него составили 1,7 млрд рублей. Это позволило благоустроить, восстановить и отремонтировать 38 объектов, которые формируют облик городов-курортов. В их числе Каскадная лестница в Железноводске, пятигорский Парк Цветник, скверы, фонтаны и пешеходные зоны.

"Идем с опережением плана по курортному сбору. Еще не начался декабрь, а от сбора уже поступило на 60 млн рублей больше, чем планировалось за весь год. Каждый рубль имеет целевое назначение: улучшать курорты Кавминвод", - добавил глава края. 

Теги:
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСтавропольский край
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