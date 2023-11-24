Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде ноября выросла до 13,64%

По данным ЦБ, ставка в первой декаде ноября была на уровне 13,57%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября 2023 года повысилась по сравнению с предыдущей и составила 13,64%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка в первой декаде ноября была на уровне 13,57%, в третьей декаде октября - на уровне 12,04%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", "Московский кредитный банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.