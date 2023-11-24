В Калужской области заявили, что регион всегда идет навстречу иностранным инвесторам

По словам губернатора Владислава Шапши, в Калужской области готовы выделять землю, устанавливать коммуникации и помогать обучать персонал

ХАНОЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Калужская область готова создавать самые благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе из Вьетнама. Об этом рассказал губернатор области Владислав Шапша, подводя в интервью ТАСС итоги завершившейся сегодня рабочей поездки во Вьетнам.

"Организовать бизнес в Калужской области несложно. Мы всегда идем навстречу инвесторам, решаем любые вопросы, выделяем землю, прокладываем коммуникации и помогаем обучить персонал", - отметил глава региона. В качестве примера он привел реализуемый в области проект вьетнамской корпорации TH Group. "У нас строятся две фермы и завод по переработке молока компании "Ти Эйч групп". Проект набрал хорошие темпы, к середине следующего года планируем открыть предприятие. На первых порах оно будет выпускать 500 тонн продукции, а в перспективе - вдвое больше. Мы помогаем с созданием инфраструктуры, свои обязательства выполняем, оказываем проектам всю необходимую поддержку", - подчеркнул губернатор.

По его словам, в ходе встречи с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиеном были рассмотрены перспективы сотрудничества в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, автопроме. Делегация Калужской области посетила одно из вьетнамских автосборочных объединений и была впечатлена "масштабом, подходом к делу, глубиной локализации". "Предложили рассмотреть возможность продвижения проекта в нашем регионе", - отметил Шапша. Глава вьетнамского Минпромторга заверил, что тщательно проанализирует потенциал и возможности Калужской области, отметив в числе преимуществ региона его удобное географическое положение и развитую логистическую инфраструктуру.

Губернатор сообщил, что дал поручение правительству Калужской области сформировать контактную группу, которая будет работать с партнерами из Вьетнама для оперативного решения конкретных вопросов, в том числе информировать их о льготах для инвесторов, о возможностях, которые предлагают расположенные в области индустриальные парки и экономические зоны. Глава региона также информировал, что в ближайшее время планируется организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область.