24 ноября, 11:01

В Белоруссии сообщили, что товарооборот с РФ за девять месяцев составил $35,5 млрд

Зампредседателя Совета Республики Национального собрания Валерий Бельский отметил, что это почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 года

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Товарооборот Белоруссии и России за девять месяцев составил $35,5 млрд. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Валерий Бельский во время заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

"За девять месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Россией составил $35,5 млрд, это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором взаимная торговля также била все рекорды. Но эта высокая планка не останавливает наши правительства и наши предприятия, которые все увеличивают и увеличивают товарооборот", - цитирует депутата агентство БелТА.

В конце сентября посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что товарооборот двух стран в 2023 году превысит рекордные показатели 2022 года. По его словам, суммарный объем торговли между "имеет все признаки выйти на цифру $55 млрд". При этом объем товарами составит $47-48 млрд, услугами - $7 млрд.

В 2022 году товарооборот Белоруссии и России вырос до рекордных $45 млрд (по белорусской статистике - до $50 млрд). 

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