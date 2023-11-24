24 ноября, 11:01

Суд утвердил мировую по иску жителя Иванова к Ozon из-за недоставки пачки чая

Стоимость товара составила 89 рублей, интернет-магазин в одностороннем порядке отменил заказ и вернул мужчине деньги

ТАСС, 24 ноября. Ивановский областной суд утвердил мировое соглашение между компанией "Интернет Решения" (Ozon) и жителем Иванова, который ранее остался недоволен тем, что маркетплейс аннулировал его заказ о поставке пачки чая за 89 рублей и вернул деньги. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция Ивановского областного суда утвердила заключенное между сторонами мировое соглашение и дополнительно взыскала с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истца в размере 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По информации в картотеке Октябрьского районного суда Иваново, в феврале 2022 года истец заказал на маркетплейсе Ozon зеленый чай марки Greenfield стоимостью 89 рублей. Вскоре интернет-магазин в одностороннем порядке отменил заказ и вернул мужчине деньги. Не согласившись с этим, он обратился в суд с иском к продавцу, в том числе требовал 10 тыс. рублей компенсации за нарушение прав потребителей, 25 тыс. рублей - за моральный вред, 12,5 тыс. рублей - за расходы по оплате услуг юриста. Истец также требовал оплатить почтовые расходы, поставить ему чай и взыскать с ответчика 0,46 рублей в качестве процентов за пользование чужими средствами.

25 мая 2022 года Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования частично. В частности, с ответчика взыскали 500 рублей компенсации морального вреда, штраф 250 рублей и почтовые расходы в размере 70 рублей 80 копеек. "Истца данное решение не устроило, он обжаловал его в апелляционную и кассационную инстанции, которые оставили решение суда первой инстанции без изменений. Верховный суд России постановил направить дело на новое рассмотрение со стадии апелляции", - уточнили в пресс-службе областного суда, добавив, что апелляционная инстанция утвердила между сторонами мировое соглашение. 

Теги:
РоссияИвановская область
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