Reuters: Nvidia отложит начало продаж новых чипов ИИ, разработанных для китайского рынка

Ожидалось, что фирма запустит продажи устройств модели H20 16 ноября, однако старт перенесли на первый квартал следующего года, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Nvidia отложит запуск продаж новых чипов, архитектура которых предназначена для использования технологий искусственного интеллекта (ИИ), разработанных в соответствии с нормами экспортных ограничений США для компаний КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, речь идет об устройствах модели H20, которые были разработаны компанией после введения Вашингтоном очередных санкций против технологических фирм КНР в целях сохранения доли Nvidia на китайском рынке. Ожидалось, что фирма запустит продажи уже 16 ноября, однако старт перенесли на первый квартал следующего года. Задержка якобы вызвана проблемами совместимости чипов с серверами нескольких производителей.

Как отмечает Reuters, помимо H20, Nvidia планирует вывести на рынок еще два подобных чипа - L20 и L2. Продажи L20 должны начаться в соответствии с графиком, состояние же готовности проекта L2 пока остается неизвестным. Результаты анализа спецификации процессоров, проведенного консалтинговой компанией SemiAnalysis, показывают, что все эти устройства позволяют пользоваться "большей частью новейшего функционала Nvidia для работы с искусственным интеллектом", однако их вычислительные мощности были намеренно сокращены для соответствия экспортным ограничениям США.