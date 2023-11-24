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Авиарейсы в Амурзет и Курильск намерены запустить до конца 2023 года

Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Аврора"

ТАСС, 24 ноября. Авиакомпания "Аврора" запустит до конца 2023 года рейсы между Хабаровском и селом Амурзет в Еврейской автономной области, а также между Владивостоком и Курильском на острове Итуруп. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Аврора" добавит в маршрутную сеть еще два социально значимых рейса из базовых аэропортов авиакомпании. Будет осуществляться рейс из Хабаровска в Амурзет, который является одним из самых труднодоступных населенных пунктов ЕАО. Для жителей Курильска дополнительно к семи частотам в Южно-Сахалинск появится возможность еженедельно летать напрямую во Владивосток", - говорится в сообщении.

Рейс в Амурзет возобновили спустя 30 лет. Маршрут будет выполняться до пяти раз в неделю. "Таким образом, маршрутная сеть "Авроры" охватывает все 11 субъектов Дальневосточного федеральном округа", - отметили в пресс-службе.

В авиакомпании подчеркнули, что благодаря программе социально значимых перевозок перелеты между регионами ДФО стали удобнее и быстрее. Растет популярность у пассажиров на регулярные рейсы из Улан-Удэ в Хабаровск, частота сообщения между Магаданом и Петропавловском-Камчатским в сезон высокого спроса достигала двух рейсов в день. Небольшие населенные пункты - город Северо-Курильск на острове Парамушир и поселок Хужир на байкальском острове Ольхон - стали связаны с крупными аэропортами ежедневными регулярными авиарейсами, а в пик летнего расписания на Ольхон удвоили частоту полетов.

За все время выполнения программы социально значимых перевозок, с июля 2021 года, авиакомпания "Аврора" выполнила более 17 тыс. рейсов и перевезла более 777 тыс. пассажиров. "Рост транспортной доступности регионов Дальнего Востока стимулирует экономику, но самое главное - улучшает качество жизни дальневосточников", - приводит пресс-служба слова гендиректора дальневосточной "Авроры" Константина Сухоребрика.

"Аврора" образована в 2013 году, парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6. В 2021 году на базе перевозчика создали Единую дальневосточную авиакомпанию. 

Теги:
РоссияПриморский крайХабаровский крайСахалинская областьЕврейская автономная областьДальний Восток
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