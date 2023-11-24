Финляндия выделит €3 млн на помощь ООН с экспортом украинского зерна

МИД республики напомнил, что Финляндия уже выделила €11,5 млн на помощь в обеспечении экспорта украинского зерна и €8,25 млн на разминирование территории этой страны

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Финляндия выделит дополнительно €3 млн на инициативу Всемирной продовольственной программы (ВПП) в системе ООН, направленную на обеспечение экспорта украинского зерна. Об этом сообщил МИД республики.

"При поддержке Финляндии ВПП закупает зерно на Украине и доставляет его в африканские страны, пострадавшие от продовольственного кризиса. €2 млн из предоставленных средств будут направлены в качестве гуманитарной помощи на реализацию инициативы ВПП "Зерно с Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Остальные средства предназначены для оказания помощи в разминировании территорий, потенциально пригодных для сельского хозяйства. "По оценкам специалистов, до трети сельскохозяйственных угодий Украины загрязнено минами и неразорвавшимися снарядами. В связи с этим тысячи фермерских хозяйств были вынуждены сократить или прекратить свою деятельность", - указано в документе.

Для решения этой проблемы, отмечает МИД, ВПП и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подготовили новую программу, предусматривающую разминирование участков земли, оказание гуманитарной помощи и активное сотрудничество для улучшения ситуации на Украине. В сообщении уточняется, что программа была подготовлена совместно с украинскими властями.

МИД напомнил, что Финляндия уже выделила €11,5 млн на помощь в обеспечении экспорта украинского зерна и €8,25 млн на разминирование территории этой страны.

Ситуация вокруг зерновой сделки

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались выполнять свои обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была достигнута. Тем не менее в Москве заявили о готовности незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.