"Почте России" поручили представить предложения по оптимизации работы

Компания должна это сделать до конца I квартала 2024 года, сообщил журналистам министр цифрового развития России Максут Шадаев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило "Почте России" представить до конца I квартала 2024 года свои предложения по оптимизации работы. Об этом в кулуарах форума AI Journey сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Даны поручения "Почте России" представить свои предложения по тому, какие пределы ресурсов есть для оптимизации до конца первого квартала 2024 года", - сказал Шадаев.

Министр отметил, что принято решение на этом этапе, что почтовый оператор сконцентрируется на вопросах внутренней эффективности.

17 ноября РБК со ссылкой на источник сообщило, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу "Почты России".

Предложение взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce инфраструктурный платеж исходило от самой "Почты России". Гендиректор компании Михаил Волков оценивал поступления от инфраструктурных платежей в пределах 24-25 млрд рублей в год. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября призвала провести тщательный анализ положения "Почты России" из-за растущей "финансовой дыры" в компании. В конце октября замгендиректора по финансам и экономике компании Елена Степина признала, что "Почте России" необходима докапитализация в размере порядка 20-30 млрд рублей или выдача кредитных обязательств на сумму около 20 млрд рублей из средств ФНБ.