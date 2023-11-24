РЭО разместил облигации на 3,5 млрд рублей в пользу экотехнопарка в Липецкой области

Предприятие намерены запустить до конца 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский экологический оператор разместил облигации на сумму 3,52 млрд рублей. Льготный заем предоставлен ООО "Стройсельхозгарант" на создание предприятия по обращению с бытовыми отходами в Липецкой области, сообщает пресс-служба РЭО.

"Размещение девятого выпуска облигаций РЭО на 3,52 млрд рублей состоялось 23 ноября. Привлеченные в результате размещения средства будут переданы инвестору для создания нового объекта обращения с твердыми коммунальными отходами мощностью 200 тыс. тонн. Благодаря этому проекту регион достигнет показателей по 100% обработке отходов и снижению [объемов] захоронения отходов в два раза, которые необходимо выполнить согласно нацпроекту "Экология", - сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Проект "Экотехнопарк Липецкого района" реализуется на основе концессионного соглашения, заключенного компанией "Стройсельхозгарант" с правительством области. Он будет принимать отходы от Липецка и Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. Ожидается, что экотехнопарк запустят до конца 2024 года.

"Общая стоимость проекта оценивается в 3,7 млрд рублей. Выпуск в полном объеме выкупил Россельхозбанк за один день. В рамках субсидии РЭО может компенсировать расходы на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки и финансировать до 95% от стоимости проекта", - добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. На обработку или сортировку планируют отправлять 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.