24 ноября, 11:41

РЭО разместил облигации на 3,5 млрд рублей в пользу экотехнопарка в Липецкой области

Предприятие намерены запустить до конца 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский экологический оператор разместил облигации на сумму 3,52 млрд рублей. Льготный заем предоставлен ООО "Стройсельхозгарант" на создание предприятия по обращению с бытовыми отходами в Липецкой области, сообщает пресс-служба РЭО.

"Размещение девятого выпуска облигаций РЭО на 3,52 млрд рублей состоялось 23 ноября. Привлеченные в результате размещения средства будут переданы инвестору для создания нового объекта обращения с твердыми коммунальными отходами мощностью 200 тыс. тонн. Благодаря этому проекту регион достигнет показателей по 100% обработке отходов и снижению [объемов] захоронения отходов в два раза, которые необходимо выполнить согласно нацпроекту "Экология", - сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Проект "Экотехнопарк Липецкого района" реализуется на основе концессионного соглашения, заключенного компанией "Стройсельхозгарант" с правительством области. Он будет принимать отходы от Липецка и Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. Ожидается, что экотехнопарк запустят до конца 2024 года.

"Общая стоимость проекта оценивается в 3,7 млрд рублей. Выпуск в полном объеме выкупил Россельхозбанк за один день. В рамках субсидии РЭО может компенсировать расходы на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки и финансировать до 95% от стоимости проекта", - добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. На обработку или сортировку планируют отправлять 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация