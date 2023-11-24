24 ноября, 11:40

С начала года бюджет Украины получил более $37 млрд из внешних источников

Больше всего средств - $17,9 млрд - поступили в качестве макрофинансовой помощи ЕС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более $37 млрд поступили за неполные 11 месяцев 2023 года в бюджет Украины из внешних источников. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

"Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет $37,4 млрд", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным Минфина, в этот период больше всего средств - $17,9 млрд - поступили в качестве макрофинансовой помощи ЕС. Гранты от США составили $10,9 млрд. От МВФ в рамках программы расширенного финансирования было получено $3,6 млрд. Еще $1,8 млрд поступили в качестве льготного финансирования от Канады.

Также, добавили в ведомстве, значительным источником поступления средств в бюджет стал выпуск облигаций внутреннего госзайма. Таким образом удалось привлечь в бюджет $14,1 млрд.

Бюджет Украины на 2023 год был составлен с рекордным дефицитом. Власти признавали, что не в состоянии покрыть его самостоятельно. При этом Верховная рада дважды в 2023 году увеличивала расходы на военные нужды. В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев в 2023 и 2024 годах ожидает от западных доноров финансовую помощь в размере $42 млрд для покрытия бюджетных расходов.

В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что экономика страны теперь может выживать исключительно за счет иностранной финансовой помощи. 

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