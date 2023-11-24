24 ноября, 11:44

В работе Telegram произошел сбой

По данным сервиса Сбой.РФ, чаще всего о сбоях за последние сутки сообщали из Москвы, 34% всех жалоб

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сбои наблюдаются в работе приложения Telegram, на работу сервиса 24 ноября пожаловались 303 пользователя, следует из данных сервиса Сбой.РФ.

Чаще всего о сбоях за последние сутки сообщали из Москвы (34% всех жалоб), Краснодарского края (15%), Санкт-Петербурга (6%), Ростовской области (5%), а также из Воронежской и Нижегородской областей (по 4%).

По данным сервиса Downradar, сбои также наблюдаются в нескольких регионах Белоруссии.

Больше всего пользователей (37%) жалуются на общий сбой в работе Telegram, 16% отмечают, что у них не работает приложение, у 15% не грузятся чаты, еще у 14% - картинки, следует из данных Downradar. 

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