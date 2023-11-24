24 ноября, 12:18

В АКОРТ рассказали, что позволяет сглаживать колебания стоимости бананов

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сообщил, что между российскими ретейлерами и производителями бананов в Эквадоре заключены контракты с фиксированными ценами, что позволяет избежать резких ценовых колебаний

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Контракты между российскими ретейлерами и производителями бананов в Эквадоре (основная страна - поставщик бананов в Россию) позволяют избегать резких ценовых колебаний, на которые влияют внешние факторы, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"Между российскими ретейлерами и производителями бананов в Эквадоре заключены долгосрочные контракты с фиксированными ценами, что позволяет избежать резких ценовых колебаний, вызванных внешними факторами. Поэтому в основном на динамику цен на бананы на российском рынке влияет текущий курс рубля", - сказал Караваев.

Он отметил, что ведущие российские торговые сети сотрудничают сразу с несколькими оптовыми поставщиками из Эквадора. "Это минимизирует риски срыва поставок и дефицита", - пояснил собеседник агентства.

Караваев также отметил, что стоимость бананов в России - одна из самых низких в мире. Так, в долларовом эквиваленте цена килограмма бананов составляет порядка $1,4, тогда как в Австралии, где зафиксирован максимальный уровень цен, показатель составляет $4,36.

Как рассказал ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, на данный момент средние розничные цены на бананы превышают 145 рублей за кг, тогда как в аналогичный период 2022 года цены в рознице находились на уровне 99 рублей за кг.

По его словам, на рост цен в том числе повлияло ослабление рубля, так как бананы являются импортным продуктом и приобретаются за валюту. Также курс повлиял и на рост стоимости логистики поставок, на которую приходится существенная доля в себестоимости.

При этом по данным на 15 ноября 2023 года оптовые цены на бананы за неделю снизились на 3,1%, до 90,6 рубля за килограмм. "Насколько оптовая динамика будет отыграна в рознице - зависит от торговых сетей. Цены в рознице федеральные сети устанавливают сами, потому что имеют прямые контракты на зарубежные фрукты и овощи", - пояснил Леонов. 

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