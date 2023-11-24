24 ноября, 12:17
Санкции в отношении России

Мезенцев заявил, что санкции не изменили тенденции на укрепление АПК Белоруссии и РФ

Как напомнил госсекретарь СГ, за период действия союзного договора в сельхозсфере были реализованы программы "Молоко", "Овощи", "Союзный комбайн", "Отходы", "Комбикорма"

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Санкционное давление Запада не изменила тенденции на укрепление основ аграрно-промышленного комплекса Белоруссии и России. Об этом на состоявшемся в Минске совместном заседании коллегий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии и Минсельхоза РФ заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Аграрно-промышленный комплекс для Беларуси и России - это сегодня предмет гордости и безусловный фактор обеспечения национальной продовольственной безопасности двух государств, объединенных союзным договором, - отметил он. - Мы не раз слышали от национальных лидеров - [президентов РФ и Белоруссии] Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, что сегодня задачи, которые ставятся перед аграрно-промышленным комплексом, перед работниками сельхозсферы, успешно решаются. И это подтверждает в том числе тот факт, что та фаза беспрецедентного санкционного давления, которое коллективный Запад оказывает на Беларусь и Россию, не изменила ни структуру продовольственного рынка, ни, самое главное, не изменила тенденции на укрепление основ аграрно-промышленного комплекса, который является одним из приоритетов".

Мезенцев напомнил, что за период действия союзного договора в сельхозсфере были реализованы программы "Молоко", "Овощи", "Союзный комбайн", "Отходы", "Комбикорма". "И на это из бюджета Союза было направлено значительное количество средств. Это миллиарды российских рублей", - отметил госсекретарь.

"В преддверии предстоящего заседание союзного Совета министров подготовлены предложения, которые лягут в основу основных направлений реализации положений Союзного договора на 2024-2026 годы. Будет подведен итог работы над 28 союзными программами, где программа АПК по формированию единой агропромышленной политики занимала очень высокое место и показала, что министерства сельского хозяйства двух наших стран могут добиваться очень содержательных результатов", - подчеркнул Мезенцев.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов в ходе заседания подчеркнул, что главным результатом взаимодействия двух стран в сельскохозяйственной сфере стали обеспечение продовольственной безопасности и социальной стабильности". "Учитывая специфику и специализацию российско-белорусского сельхозпроизводства можно с уверенностью говорить, что наши производители дополняют друг друга, реагируют на потребности, обеспечивают поставки тех или иных видов сырья и продовольствия. Разумеется, в некоторых сегментах рынка присутствует и здоровая конкуренция. В итоге сами потребители голосуют рублем за тот или иной товар на полках магазинов", - отметил дипломат. 

Теги:
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичСанкции в отношении России
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