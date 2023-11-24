Оператор заявил, что планы развития СПГ-терминала в Литве отложены

Речь идет о терминале в Клайпедском государственном морском порту

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Долгосрочный план инвестиций в находящийся в Клайпедском государственном морском порту Литвы терминал сниженного природного газа (СПГ) откладывается. Об этом сообщило предприятие Klaipеdos nafta, являющееся оператором объекта.

"С учетом небольшого интереса к приобретению предлагаемых заказчикам долгосрочных газовых пакетов и появлением в регионе новых терминалов решено отложить проекты по наращиванию мощности СПГ-терминала в Клайпеде", - говорится в сообщении.

Из предложенных потенциальным заказчикам на период 2033-2044 годов семи годовых пакетов в 4 тераватт-часа приобретен был только один.

Klaipеdos nafta планировала до 2030 года инвестировать в развитие терминала €300 млн. Сейчас через терминал проходит 3,8 млрд куб. м газа в год. Рассматривались два варианта наращивания мощности - до 5 млрд куб. м и до 6,3 млрд куб. м в год.

Терминал для приема газа морем в Клайпеде был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети Литвы были интегрированы лишь в восточном направлении.