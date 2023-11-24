Сбер с помощью ИИ начал предсказывать выручку клиентов из малого бизнеса

Точность модели прогнозирования товарооборота составляет 90%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сбер при помощи искусственного интеллекта начал прогнозировать годовую выручку клиентов из малого бизнеса. Об этом в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AIJ сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"С помощью искусственного интеллекта Сбер научился предсказывать выручку клиентов малого бизнеса на конец года. Модель машинного обучения анализирует прошлогоднюю отчетность предприятия, динамику оборотов, место и срок ведения бизнеса, вид деятельности. Этот прогноз позволяет лучше оценивать потенциал бизнеса, точнее рекомендовать пакеты услуг, правильно оценивать лимиты по кредитам", - отметил Анатолий Попов.

Технология была разработана командой "Сбераналитика". Предполагается, что она поможет бизнесу выбрать локацию для открытия новой торговой точки. "На основании транзакционной активности в торговой среде и географических параметров определяются наиболее перспективные локации в городе. Точность модели прогнозирования товарооборота составляет 90%. При этом в 80% подобранных локаций заказчик достигает спрогнозированной эффективности", - пояснил он.

Интерес бизнеса к цифровой трансформации

При этом сейчас цифровую трансформацию со Сбером проходят более 1 тыс. компаний из среднего и крупного бизнеса. "По нашим данным, 90% корпоративных клиентов банка задумываются о цифровой трансформации, но только 30% понимают, с чего начинать. Если смотреть отраслевую структуру, то 15% компаний, проходящих цифровую трансформацию со Сбером, заняты в сфере недвижимости, 11% - в сфере розничной торговли и 9% - в области пищевой промышленности", - пояснил зампред Сбера.

К 2026 году Сбер планирует нарастить число компаний - участников цифровой трансформации до 8 тыс.