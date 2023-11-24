24 ноября, 12:32

Средняя выплата по ОСАГО впервые превысила 100 тыс. рублей в октябре

Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что рост средней выплаты по ОСАГО наблюдался в каждом месяце 2023 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на пресс-конференции в ТАСС.

"Выплата по ОСАГО перевалила среднюю отметку в 100 тыс. рублей и по итогам октября на сегодняшний момент средняя выплата у нас составляет более 100 тыс. рублей", - сказал Уфимцев.

Из пресс-релиза РСА следует, что в октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО достигла рекордных 100,698 тыс. рублей. Это на 22,4% больше, чем средняя выплата по ОСАГО в январе этого года. При этом общая средняя выплата по итогам 10 месяцев 2023 года составила 88,3 тыс. рублей, она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 17% (75,6 тыс. рублей).

Также Уфимцев отметил, что рост средней выплаты по ОСАГО наблюдался в каждом месяце 2023 года. Средняя выплата по ОСАГО в первом квартале 2023 года составляла 82,836 тыс. рублей, во втором - 86,545 тыс. рублей, а по итогам третьего квартала средняя выплата по ОСАГО достигла 93,097 тыс. рублей.

При этом средняя премия немного снизилась. Если в первом квартале 2023 года средняя премия по ОСАГО составляла 7,943 тыс. рублей, то по итогам 10 месяцев 2023 года она равнялась 7,803 тыс. рублей. 

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