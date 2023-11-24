24 ноября, 12:47

Эксперт назвал металлоломом оборудование около 30% ТЭС Украины

Без перетоков электроэнергии из ЕС в стране уже бы началось массовое отключение потребителей, отметил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около трети украинских теплоэлектростанций имеют изношенное оборудование, которое представляет собой металлоломом. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.

"Половина генерации у нас недоступна, а то, что доступно, делится на категории. Где-то 65-70% [оборудования ТЭС] более-менее рабочее, все остальное - совсем металлолом. И этот металлолом запускается и выключается. И так происходит много лет", - приводит его слова украинское издание "Фокус".

Харченко добавил, что без перетоков электроэнергии из ЕС на Украине уже бы началось массовое отключение потребителей. При этом при температуре минус 12 - минус 10 градусов объем потребления становится таким, что не покрывается даже импортом, отметил эксперт. "Я думаю, при таких погодных условиях в пиковые часы начнутся отключения", - резюмировал Харченко.

В пятницу в Минэнерго Украины сообщили, что за сутки в аварийный ремонт вышли сразу семь энергоблоков ТЭС, шесть из них находятся в управлении компании "ДТЭК энерго" и один - компании "Центрэнерго". Из-за этого 22 ноября в пиковые часы вечернего потребления возник дефицит электроэнергии в сетях, который был покрыт за счет аварийной помощи из-за рубежа. К вечеру того же дня четыре блока тепловой генерации были снова подключены к сети, причины сбоев будут выяснять профильные специалисты, добавили в ведомстве.

Также в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в энергосистеме страны второй день подряд фиксировался дефицит электроэнергии из-за роста потребления в связи с похолоданием. Украинцев призвали экономить электроэнергию.

Прошлой зимой на Украине происходили многочасовые отключения электроэнергии. Впоследствии были разработаны графики отключений света по адресам, их вводили превентивно, чтобы избежать долгих аварийных отключений. В офисе украинского президента ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. 

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