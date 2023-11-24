Минпромторг прогнозирует восстановление показателей экспорта из РФ к 2026 году

По словам замдиректора департамента ведомства Артура Галиуллина, этому будет способствовать адаптация бизнеса и создание транспортно-логистических коридоров

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ прогнозирует восстановление показателей экспорта, достигнутых в 2022 году, к 2026 году. Этому будет способствовать адаптация бизнеса и создание транспортно-логистических коридоров, сообщил ТАСС заместитель директора департамента Минпромторга РФ Артур Галиуллин на полях Международной недели бизнеса в Уфе.

Объем экспорта из РФ в 2022 года вырос на 19,9%, до $591 млрд, импорт снизился на 11,7% - до $259 млрд. При этом, по данным ФТС, экспорт из РФ за девять месяцев 2023 года сократился до $316,9 млрд с $448,9 млрд за аналогичный период годом ранее, тогда как импорт вырос до $213,3 млрд с $180,3 млрд.

"Мы планируем к 2026 году выйти по объему экспорта на показатели 2022 года. Для этого мы сохраняем все инструменты поддержки на всех этапах экспортной деятельности. Также рассчитываем на адаптацию к новым реалиям самих экспортеров, и строительство транспортно-логистических коридоров - "Север - Юг", "Восток - Запад", и Азово-Черноморский бассейн", - сообщил Галиуллин.

Международная неделя бизнеса проходит в уфимском конгресс-холле "Торатау" с 22 по 25 ноября. Участниками форума заявлены делегации из Белоруссии, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран - всего более 4 тыс. человек.