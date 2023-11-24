Путин: искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им

По словам президента, технологии ИИ могут предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помочь врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, вести дистанционный мониторинг здоровья людей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта не способны заменить живых специалистов, но могут стать для них хорошим подспорьем, уверен президент РФ Владимир Путин.

"Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником", - заявил глава государства на конференции по искусственному интеллекту.

Так, пояснил Путин, технологии ИИ могут предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помочь врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, вести дистанционный мониторинг здоровья людей. "Для гражданина повседневное внедрение передового поколения искусственного интеллекта - это современная, человекоцентричная социальная сфера. Это новое качество жизни и новые возможности для профессиональной деятельности", - указал он.

Глава государства отметил, что алгоритмы, модели генеративного ИИ - уже не примитивные исполнители команд человека: технологии нового поколения фактически становятся напарниками, партнерами людей в самых разных областях. По мнению Путина, для бизнеса, государства - это важнейший, ключевой ресурс, чтобы добиться суперэффективности. "А нам это не помешает", - с улыбкой указал он.

Так, продолжил президент, с помощью генеративного искусственного интеллекта компании, предприятия могут создавать продукты, услуги с особенными, уникальными характеристиками по запросу конкретного потребителя. "И безусловно, такие прорывные решения открывают путь к созданию целого спектра новых бизнес-моделей. На основе платформенных решений помогают снижать потери, внедрять принципы бережливого производства, значимо увеличивать производительность труда", - перечислил позитивные эффекты он.

Путин добавил, что в сфере государственного управления технологии генеративного искусственного интеллекта позволяют в полной мере перейти к управлению на основе данных, автоматизировать еще больше административных процедур, в разы ускорить процессы принятия решений - "причем выверенных решений, основанных на больших данных". "А значит, кардинально лучше изменить облик многих сфер, которые напрямую касаются каждого гражданина. А это прежде всего городская среда, общественный транспорт, система государственных услуг, экология, образование и здравоохранение", - подытожил он.