Путин намерен скоро утвердить новую Стратегию развития искусственного интеллекта

Президент отметил, что с учетом стремительного роста технологий в документ внесут несколько существенных изменений

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что скоро утвердит новую редакцию Стратегии развития искусственного интеллекта в России.

"В самое ближайшее время - как один из первых шагов - будет подписан указ президента и утверждена новая редакция национальной Стратегии развития искусственного интеллекта", - анонсирован глава государства, выступая на конференции по искусственному интеллекту и говоря о планах развития в этой сфере.

Путин пояснил, что с учетом стремительного роста технологий в этот документ будут внесены несколько существенных изменений, конкретизированы цели и задачи. "Прежде всего - речь о решении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей", - указал он.