24 ноября, 12:36,
обновлено 24 ноября, 13:20

Путин намерен скоро утвердить новую Стратегию развития искусственного интеллекта

Президент отметил, что с учетом стремительного роста технологий в документ внесут несколько существенных изменений

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что скоро утвердит новую редакцию Стратегии развития искусственного интеллекта в России.

"В самое ближайшее время - как один из первых шагов - будет подписан указ президента и утверждена новая редакция национальной Стратегии развития искусственного интеллекта", - анонсирован глава государства, выступая на конференции по искусственному интеллекту и говоря о планах развития в этой сфере.

Путин пояснил, что с учетом стремительного роста технологий в этот документ будут внесены несколько существенных изменений, конкретизированы цели и задачи. "Прежде всего - речь о решении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей", - указал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация