24 ноября, 12:38,
обновлено 24 ноября, 12:50

Путин поручил существенно нарастить мощности российских суперкомпьютеров

Президент подчеркнул, что это "критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мощности российских суперкомпьютеров нужно увеличить во много раз, это важно для развития генеративного искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок", - сказал глава государства, подчеркнув, что это "критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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