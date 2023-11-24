Путин поручил существенно нарастить мощности российских суперкомпьютеров

Президент подчеркнул, что это "критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мощности российских суперкомпьютеров нужно увеличить во много раз, это важно для развития генеративного искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок", - сказал глава государства, подчеркнув, что это "критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта".