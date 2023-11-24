Путин считает невозможным запретить развитие искусственного интеллекта

По словам президента, процесс будет продолжаться

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Запретить развитие искусственного интеллекта невозможно, процесс будет продолжаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту.

"Я убежден, что будущее не за запретами развития технологий. Это просто невозможно, запретить - невозможно, все равно [технологии] будут развиваться. Если мы что-то запретим, [они] будут развиваться в другом месте", - сказал глава государства.

Путин отметил, что если попытаться остановиться развитие технологий, то Россия отстанет от остального мира. "И так рассуждают все, у кого есть возможности развивать искусственный интеллект", - добавил он.

По словам президента, новое поколение искусственного интеллекта - это выдающееся достижение человеческого разума. Многие, по мнению главы государства, задумываются о том, как будет ощущать себя человек среди машин "в широком смысле этого слова", где границы развития искусственного интеллекта.

"Подобные этические, нравственные, социальные вопросы вызывают серьезные споры и в нашей стране, и во всем мире. Звучат даже предложения поставить на паузу дальнейшую работу генеративного и так называемого сильного искусственного интеллекта", - добавил Путин. Президент заметил, что по прогнозам такие технологии будут обладать чувствами, свойственными, казалось бы, только человеку: возможностью ощущать запахи, чувствовать сопричастность к чему-то.