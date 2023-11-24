24 ноября, 12:53,
обновлено 24 ноября, 13:17

Путин поручил оперативно внести поправки об экспериментах в сфере цифровых инноваций

По словам президента, угрозы для граждан при внедрении цифровых решений должны быть сведены к минимуму

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Угрозы для граждан при внедрении цифровых решений, например в сфере искусственного интеллекта, должны быть сведены к минимуму, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту. Глава государства сообщил, что поручил правительству в ближайшее время внести соответствующие поправки к законодательству в парламент.

"По моему поручению правительство подготовило изменения в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, - заявил Путин. - Должны быть сведены к минимуму любые угрозы для граждан, для сохранения персональных данных".

"Такой механизм будет гораздо проще и практически вдвое быстрее. Снимаются многие излишние бюрократические требования, но одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования прорывных цифровых технологий", - подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что поручил правительству в ближайшее время внести поправки к закону в Государственную думу. При этом изменения глава государства призвал депутатов "принять максимально оперативно, чтобы решения вступили в силу уже в следующем, 2024 году". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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