Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре составила 7,7%

Она не изменилась по сравнению с сентябрем

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 ноября 2023 года, не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 7,7%, говорится в материалах Банка России.

На 1 сентября 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 7,8%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на начало ноября 2023 года составлял 1,5 трлн рублей при общем объеме рынка в 19,534 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора.