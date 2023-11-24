24 ноября, 13:02,
обновлено 24 ноября, 13:14

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре составила 7,7%

Она не изменилась по сравнению с сентябрем

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 ноября 2023 года, не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 7,7%, говорится в материалах Банка России.

На 1 сентября 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 7,8%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на начало ноября 2023 года составлял 1,5 трлн рублей при общем объеме рынка в 19,534 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора. 

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