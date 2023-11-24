24 ноября, 13:07,
обновлено 24 ноября, 13:24

В Минфине Кипра заявили, что власти не давали указаний о блокировке карт Газпромбанка

С 17 ноября на острове оказались заблокированными карты российских банков, работающих с китайской платежной системой UnionPay

НИКОСИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Кипрские власти не давали своим финансовым институтам никаких указаний о блокировке карт Газпромбанка, речь может идти об одностороннем решении поставщика платежных услуг. Об этом заявили в Минфине республики в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

"По нашим данным, Центральный банк Кипра не издавал никаких указаний или распоряжений финансовым учреждениям о том, чтобы не принимать карты Газпромбанка UnionPay в своих банкоматах", - сообщил представитель Минфина Кипра.

С 17 ноября на острове оказались заблокированными карты российских банков, работающих с китайской платежной системой UnionPay, в частности, карты Газпромбанка. До недавнего времени ими можно было расплачиваться на Кипре за товары и услуги и снимать с них наличность в банкоматах местной платежной системы JCC. Газпромбанк не входит в перечень российских финансовых структур, против которых введены санкции ЕС. 

Теги:
КипрРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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