24 ноября, 13:11,
обновлено 24 ноября, 13:29

Путин заявил, что сфера развития технологий ИИ может получить допфинансирование

По словам президента, система финансирования науки в стране может быть скорректирована

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Система финансирования науки в стране может быть скорректирована, на разработки в сфере применения искусственного интеллекта (ИИ) могут быть выделены дополнительные средства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы подумать о том, чтобы изменить структуру финансирования науки и направить дополнительные средства на исследования и разработки в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей", - сказал глава государства, выступая на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

По его словам, такое решение может быть принято, если "ведущие компании возьмут на себя обязательство софинансировать такие работы, обеспечить тестирование соответствующих технологий". Путин подчеркнул, что на основе полученных результатов нужно будет разработать прорывные и конкурентоспособные продукты. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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