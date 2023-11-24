24 ноября, 13:21

В Челябинской области планируют открыть распредцентр сети "Монетка"

Его намерены создать на территории транспортно-логистического комплекса "Южноуральский"

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Распределительный центр торговой сети "Монетка" откроют на территории расположенного в Челябинской области транспортно-логистического комплекса "Южноуральский". Об этом сообщается на сайте Государственной транспортной лизинговой компании.

"Дочерняя компания ГТЛК - ООО "Сухой порт Южноуральский", отвечающая за развитие транспортно-логистического комплекса "Южноуральский" в Челябинской области, подписала договоры субаренды с ООО "Элемент-трейд" (управляет торговой сетью "Монетка"). На территории ТЛК площадью более 21 тыс. кв. м арендатор планирует открыть распределительный центр, в том числе для железнодорожного транспорта, организовать складское хранение товаров", - говорится в сообщении.

Передача складских площадей региональной торговой сети позволит расширить ее присутствие в Челябинской области, а также приведет к росту выручки компании "Сухой порт Южноуральский". Кроме того, реализация сделки будет способствовать росту экономической активности, притоку инвестиций и открытию новых рабочих мест в регионе.

"Монетка" - крупная торговая сеть, принадлежащая ретейлеру "Лента".

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России, инструмент государственной политики управления и устойчивого развития транспортной и машиностроительной отрасли, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.

ГТЛК реализует проект транспортно-логистического комплекса "Южноуральский". В состав ТЛК "Южноуральский" входит складской комплекс класса А, контейнерный терминал, железнодорожная и инженерно-коммунальная инфраструктура. Общая площадь транспортно-логистического комплекса и его перспективной зоны развития составляет 180 га. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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