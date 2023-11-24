24 ноября, 13:19,
обновлено 24 ноября, 13:33

Словакия и Чехия выступили за продление исключений из санкций против продуктов из нефти РФ

ПРАГА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьеры Словакии и Чехии Роберт Фицо и Петр Фиала "в определенной степени" согласились с необходимостью продления в их странах на один год исключений из санкций против использования продуктов из российской нефти.

"В определенной степени дошло к соглашению о том, а это большая помощь для обеих сторон, касающемуся просьбы словацкого производителя топлива [для автомобилей]. [Просьбы], чтобы было предоставлено исключение [из санкций ЕС] на один год для использования продуктов из российской нефти. Верю, что это поможет Чехии и Словакии. Словакии так, что будет продолжаться производство продукции [из российской нефти], а Чехии так, что, как надеемся, цены на эти продукты [словацкого комбината] останутся на рынке [без изменений]", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров глав правительств. Политик прокомментировал таким образом соответствующую просьбу братиславского нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft. 

Теги:
ЧехияСловакияРоссия
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