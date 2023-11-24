Путин: регулирование ИИ можно создать по аналогии с правилами ядерного нераспространения

Президент России считает, что это станет возможным, "когда все почувствуют угрозу"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Человечество может договориться об общих принципах регулирования в сфере искусственного интеллекта (ИИ) наподобие того, как были выработаны общие правила нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по ИИ.

"Человечество же выработало определенные правила, связанные с использованием ядерных технологий, в том числе в военной области, - нераспространение. Придумало правила нераспространения носителей, технологии носителей, значит, самих ядерных технологий. Вот есть же правило. Человечество смогло выработать это. Значит, и в сфере искусственного интеллекта мы вполне можем выйти на приемлемые для всех, нужные для всех общие решения", - сказал Путин.

Его точку зрения поддержал глава Сбера Герман Греф. "Вы абсолютно правы. Мне кажется, что это в интересах всех людей, всего человечества, в конце концов, очень ответственно подойти к этому процессу", - отметил Греф. По его словам, этот процесс должен быть полностью контролируем со стороны людей.

Путин в ходе дискуссии предположил, что лучшим вариантом было бы достижение договоренностей до того, как может возникнуть какая-либо угроза в сфере ИИ.

"Знаете, когда это станет возможным? Когда все почувствуют угрозу. Когда вот угрозу почувствуют в бесконтрольном распространении, в бесконтрольной работе в этой сфере, тогда сразу возникнет желание договариваться. Ну, конечно, если мы сможем договориться без понимания того, чего может быть использовано в отношении других стран. Было бы лучше всего, если бы просто осознание общих угроз привело бы к желанию договариваться", - заявил Путин.