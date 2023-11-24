24 ноября, 13:45

В Мордовии прогнозируют рост объема инвестиций в экономику по итогам года почти на 10%

По данным главы республики Артема Здунова, показатель в 2023 году достигнет 65 млрд рублей

ТАСС, 24 ноября. Объем инвестиций в основной капитал Мордовии ожидается по итогам года на уровне 65 млрд рублей, что, по подсчетам ТАСС, почти на 10% превысит уровень 2022 года. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов.

"Объем инвестиций в основной капитал в текущем году по оценке превысит 65 млрд рублей. Мы продолжаем реализацию 32 крупных инвестпроектов общим объемом 100 млрд рублей", - сказал Здунов на оглашении послания депутатам Госсобрания Мордовии.

По данным правительства, объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 59,4 млрд рублей.

Здунов отметил, что в этом году на треть расширили границы территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка", что позволит привлечь еще 2,5 млрд рублей инвестиций и создать 170 новых рабочих мест. Также на завершающей стадии находится создание первой в республике особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Система".

"Объем запланированных инвестиций превысит 33 млрд рублей, налоговые отчисления составят 5 млрд рублей, будет создано свыше 1 тыс. рабочих мест. В качестве партнера выступает один из крупнейших российских инвесторов - АФК "Система". На площадке приступили к созданию завода по производству медицинского стекла, запланированы к реализации проекты по новому светотехническому производству, производству оборудования в сфере водородных технологий и водородной энергетики, производству "контейнер-заводов" для малотоннажной химии", - отметил Здунов. 

Теги:
РоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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