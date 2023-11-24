"Почта России" увеличила оклады 115 тыс. сотрудников

Объем инвестиций компании в увеличение окладов в 2023 году составил около 2,9 млрд рублей, сообщили в почтовом операторе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Почта России" повысила зарплаты 115 тыс. своих сотрудников, направив на эти цели в 2023 году 2,9 млрд рублей. Всего в компании около 280 тыс. работников, уточнили ТАСС в "Почте". Таким образом, зарплаты увеличилось у более чем 40%.

Индексация коснулась сотрудников основных производственных профессий - почтальонов, операторов почтовых отделений, водителей, курьеров и сортировщиков. "Объем инвестиций компании в увеличение окладов в текущем году составил около 2,9 млрд рублей", - отметил почтовый оператор.

Гендиректор "Почты России" Михаил Волков пообещал, что руководство продолжит направлять средства на улучшение условий труда сотрудников. Он обозначил заботу о персонале как ключевой приоритет.

Изыскать средства на увеличение зарплат в этом году помогли антикризисные мероприятия по повышению операционной эффективности "Почты", объяснил Волков.