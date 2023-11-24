24 ноября, 13:45

"Почта России" увеличила оклады 115 тыс. сотрудников

Объем инвестиций компании в увеличение окладов в 2023 году составил около 2,9 млрд рублей, сообщили в почтовом операторе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Почта России" повысила зарплаты 115 тыс. своих сотрудников, направив на эти цели в 2023 году 2,9 млрд рублей. Всего в компании около 280 тыс. работников, уточнили ТАСС в "Почте". Таким образом, зарплаты увеличилось у более чем 40%.

Индексация коснулась сотрудников основных производственных профессий - почтальонов, операторов почтовых отделений, водителей, курьеров и сортировщиков. "Объем инвестиций компании в увеличение окладов в текущем году составил около 2,9 млрд рублей", - отметил почтовый оператор.

Гендиректор "Почты России" Михаил Волков пообещал, что руководство продолжит направлять средства на улучшение условий труда сотрудников. Он обозначил заботу о персонале как ключевой приоритет.

Изыскать средства на увеличение зарплат в этом году помогли антикризисные мероприятия по повышению операционной эффективности "Почты", объяснил Волков. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация