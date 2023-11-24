В Омской области заготовили необходимый объем кормов, несмотря на засуху

По словам директора Омского аграрного научного центра Максима Чекусова, дожди во второй половине лета помогли "сформироваться второму укосу трав"

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Омские животноводы в этом году смогли заготовить необходимый объем кормов, несмотря на засушливое лето. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"Лето, конечно, было непростое, но усилиями всего аграрного сообщества мы заготовили объемы кормов, которых хватит на зиму", - рассказал Дрофа.

Директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов рассказал ТАСС, что засухи в первой половине лета предвещали, что кормов будет очень мало, однако дожди во второй помогли "сформироваться второму укосу трав". "В этом году многие хозяйства, которые год из года страдали от засухи, заготовили очень хорошие объемы. Компаний, которые будут закупать корма, будет кратно меньше", - добавил он.

Сильная засуха в Омской области в последние три года привела к нехватке кормов для сельскохозяйственных животных. В прошлом году ряд аграриев вынуждены были косить посевы зерновых для прокорма скота или закупать корма в других регионах страны.

В пресс-службе омского минсельхоза ТАСС уточнили, что в этом году было заготовлено 175 тыс. тонн сена, 803 тыс. тонн сенажа, 618 тыс. тонн силоса. Это в среднем на 20% выше показателей прошлого года. Для поддержки животноводов тех районов, которые сильнее всего пострадали от засухи, правительство региона выделило 200 млн рублей на приобретение кормов в других муниципалитетах и регионах.