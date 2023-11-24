РЦИС поможет бизнесу Якутии коммерциализировать интеллектуальную собственность

Делегация РЦИС ознакомилась на форуме с зонтичным брендом "Сделано в Якутии", созданным Ассоциацией предпринимателей Якутии

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) будет содействовать бизнесу Якутии в вопросах коммерциализации интеллектуальной собственности. Соответствующее соглашение подписано с правительством региона на федеральном форуме "Цифровой алмаз" в Якутске, сообщила ТАСС зампред РЦИС Ирина Яковлева.

"РЦИС заключил соглашение о сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия). Благодаря соглашению креативные и технологические компании Якутии смогут эффективнее управлять правами на свои нематериальные активы с помощью современных цифровых сервисов. Кроме того, предприниматели региона будут участвовать в просветительских мероприятиях, посвященных охране и защите интеллектуальных прав в бизнесе", - сказала Яковлева.

Делегация РЦИС ознакомилась на форуме с зонтичным брендом "Сделано в Якутии", созданным Ассоциацией предпринимателей Якутии. Яковлева отметила, что ассоциация помогает продвигать бренды, РЦИС же со своей стороны содействует увеличению капитализации технологического и наукоемкого бизнеса, росту инвестиционной привлекательности регионов. "Удобные сервисы, дружелюбная регуляторика и качественное образование - это три столпа развития креативной экономики, основанной на обороте интеллектуальных прав", - добавила зампред РЦИС.

По ее словам, Якутия избрала наиболее разумную модель развития креативных индустрий. "У РЦИС есть соглашения с органами государственной власти, вузами, научными и культурными организациями, профессиональными сообществами. Сегодня мы подписали первое соглашение о сотрудничестве с российским регионом. И неслучайно этот регион - Якутия. Республика давно стала примером того, как наряду с традиционным бизнесом успешно развивается креативный", - сказала Яковлева.

Как отметил на подписании соглашения глава Якутии Айсен Николаев, такой цифровой инструмент, как блокчейн-инфраструктура сети РЦИС.РФ (РЦИС выступает ее оператором), особенно важен для Якутии в силу ее географической удаленности от столицы. Регион одним из первых стал последовательно развивать креативные и технологические индустрии, отметил также Николаев, слова которого приводится в сообщении, распространенном пресс-службой РЦИС.

"Помимо якутских алмазов на слуху уже не первый год якутское кино, уникальные IT-разработки и другие креативные продукты. Мы реорганизовали территорию бывшего мясокомбината в промышленном районе Якутска и создали мощный креативный кластер "Квартал труда", где работает более 70 компаний из сферы кино, анимации, музыки, моды, фотографии. Уверен, что сотрудничество с РЦИС позволит республиканскому бизнесу радикально повысить капитализацию за счет эффективной работы с нематериальными активами", - считает Николаев.