24 ноября, 14:23

В ТПП прогнозируют рост зарплат в России до 15% по итогам года

Вице-президент палаты Максим Фатеев напомнил, что номинальный рост средних зарплат в экономике за первые восемь месяцев 2023 года относительно аналогичного периода предыдущего года составил 13,8%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уровень заработных плат в среднем по стране может вырасти до 15% по итогам 2023 года. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев.

"По итогам года рост зарплат может быть разным в различных отраслях. В целом, можно ожидать увеличения зарплат до 15%", - сказал он.

Вице-президент палаты напомнил, что номинальный рост средних зарплат в экономике за первые восемь месяцев 2023 года относительно аналогичного периода предыдущего года составил 13,8%.

"Относительно будущего роста зарплат сложно дать однозначный ответ. Это зависит от многих факторов, таких как экономическая ситуация, инфляция, спрос на рабочую силу и другие. Однако если инфляция сохранится на прежнем уровне или увеличится, то можно ожидать и дальнейшего роста зарплат", - отметил Фатеев.

По его словам, при росте зарплат в низкооплачиваемых профессиях, а также при повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) межотраслевое неравенство сокращается, однако не сильно, поскольку зарплаты в высокооплачиваемых профессиях также растут, а разрыв между ними зачастую довольно существенный.

"Поэтому, предположительно, неравенство между зарплатами останется на прежнем уровне", - считает вице-президент палаты. 

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