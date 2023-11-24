24 ноября, 14:18,
обновлено 24 ноября, 14:45

ЦБ установил макропруденциальные лимиты по кредитованию на I квартал 2024 года

По сведениям регулятора, в октябре в условиях ужесточения денежно-кредитной и макропруденциальной политик прирост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам замедлился до 1,1%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на первый квартал 2024 года более строгие макропруденциальные лимиты на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, следует из материалов регулятора.

"Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на I квартал 2024 года. Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, в октябре этого года в условиях ужесточения денежно-кредитной и макропруденциальной политик прирост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам замедлился до 1,1% (1,5% - в сентябре, 2,4% - в августе). Рост задолженности существенно различается по сектору: наибольшие темпы роста отмечаются у банков, которые специализируются на предоставлении кредитных карт, так как на этот продукт макропруденциальные лимиты (МПЛ) действуют с лагом. В этом сегменте значительная часть средств (82%) предоставляется по картам, открытым заемщикам еще до введения МПЛ.

В связи с этим Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования по кредитным картам и ужесточает МПЛ по таким кредитам на I квартал 2024 года. Для прочих кредитов лимит также ужесточается, но в меньшей степени.

С момента введения МПЛ доля задолженности по кредитам с ПДН более 80% в портфеле банков снизилась с 34% до 31%, но пока остается высокой. С учетом ужесточения МПЛ на I квартал 2024 года ожидается, что по итогам 2024 года эта доля снизится до 20%. Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что в конечном счете снизит риски граждан, банков и МФО.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на II квартал 2024 года Банк России примет в феврале 2024 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация