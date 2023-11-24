ЦБ установил макропруденциальные лимиты по кредитованию на I квартал 2024 года

По сведениям регулятора, в октябре в условиях ужесточения денежно-кредитной и макропруденциальной политик прирост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам замедлился до 1,1%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на первый квартал 2024 года более строгие макропруденциальные лимиты на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, следует из материалов регулятора.

"Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на I квартал 2024 года. Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, в октябре этого года в условиях ужесточения денежно-кредитной и макропруденциальной политик прирост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам замедлился до 1,1% (1,5% - в сентябре, 2,4% - в августе). Рост задолженности существенно различается по сектору: наибольшие темпы роста отмечаются у банков, которые специализируются на предоставлении кредитных карт, так как на этот продукт макропруденциальные лимиты (МПЛ) действуют с лагом. В этом сегменте значительная часть средств (82%) предоставляется по картам, открытым заемщикам еще до введения МПЛ.

В связи с этим Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования по кредитным картам и ужесточает МПЛ по таким кредитам на I квартал 2024 года. Для прочих кредитов лимит также ужесточается, но в меньшей степени.

С момента введения МПЛ доля задолженности по кредитам с ПДН более 80% в портфеле банков снизилась с 34% до 31%, но пока остается высокой. С учетом ужесточения МПЛ на I квартал 2024 года ожидается, что по итогам 2024 года эта доля снизится до 20%. Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что в конечном счете снизит риски граждан, банков и МФО.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на II квартал 2024 года Банк России примет в феврале 2024 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.