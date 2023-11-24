24 ноября, 14:25

Григоренко поручил ведомствам ежемесячно составлять список наиболее частых жалоб бизнеса

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства поручил Минэкономразвития готовить регулярный внутренний рейтинг федеральных органов власти по работе с жалобами

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Федеральные ведомства с 2024 года ежемесячно будут составлять список наиболее часто поступающих от бизнеса через сервис досудебного обжалования обращений с тем, чтобы устранить повторяющиеся нарушения. Такое поручение дал на совещании с руководителями федеральных органов власти о работе системы досудебного обжалования решений контрольных органов в 2023 году вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Также по поводу причин жалоб - давайте перейдем на ежемесячный формат, чтобы топ-3 причин жалоб бизнеса ведомства направляли в Минэкономразвития. Нам нужно работать с причинами, причины нужно устранять. Они везде разные: от человеческого фактора до устаревших правил, которые нужно менять", - сказал он.

Также Григоренко поручил Минэкономразвития РФ готовить регулярный внутренний рейтинг федеральных органов власти по работе с жалобами, формировать ежемесячные обзоры работы ведомств по работе с жалобами и усилить внимание качеству и срокам обращения предпринимателей. "Сроки рассмотрения жалоб по закону - 20 дней, по факту в среднем - 11. Но, обращаю внимание, что это в среднем - есть случаи, когда жалобы рассматривают дольше. Ежемесячно от тройки худших ведомств хотелось бы узнавать причины, почему такие результаты", - пояснил вице-премьер.

Процедура досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов внедрена в 2021 году и стала обязательной в январе 2023 года. Оспорить решения контрольных органов представители бизнеса могут в электронном виде, подав заявление через специальный сервис на портале госуслуг. Он позволяет отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность процесса. Претензия рассматривается руководителем соответствующего контрольного органа или вышестоящей инстанцией, что исключает участие в процедуре должностного лица, на которое подана жалоба. 

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РоссияГригоренко, Дмитрий Юрьевич
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