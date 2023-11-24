24 ноября, 14:40

Бюджет Тамбовской области приняли в первом чтении с дефицитом в 200 млн рублей

Доходы составили 66,3 млрд рублей, расходы - 66,5 млрд рублей

ТАСС, 24 ноября. Депутаты Тамбовской областной думы приняли в первом чтении бюджет региона на 2024 год с дефицитом в 200 млн рублей, доходы составили 66,3 млрд рублей, расходы - 66,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

"С учетом дополнительных федеральных средств новые параметры бюджета на 2024 год составили: доходная часть бюджета - 66,3 млрд рублей; расходы на 2024 год предусмотрены в размере 66,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Бюджет региона сохраняет социальную направленность. Более 60% расходов пойдут на жилье детям-сиротам, продолжение капитальных ремонтов учреждений, софинансирование национальных проектов и другие аспекты сферы.

Федеральный бюджет выделит региону в следующем году 7,7 млрд рублей, в 2025 году - 5,4 млрд рублей, в 2026 году - 3,9 млрд рублей. 

Теги:
РоссияТамбовская область
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