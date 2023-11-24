24 ноября, 14:44

СЖД представила в Ярославле новый электропоезд российского производства

Подвижной состав построен из российских комплектующих

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Новый электропоезд ЭП2ДМ российского производства представили на вокзале Ярославль-Главный, он предназначен для пригородных пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Северная железная дорога представила новый российский электропоезд ЭП2ДМ, предназначенный для пригородных пассажирских перевозок. Перед первым рейсом состав осмотрели губернатор Ярославской области Михаил Евраев и начальник СЖД Рашид Сайбаталов", - говорится в сообщении.

Подвижной состав построен из российских комплектующих, которые поставляют более 80 предприятий страны. Проектирование поезда началось в прошлом году, в январе на испытания отправился опытный образец, серийное производство началось в июне. В настоящий момент готово уже 12 поездов.

Электропоезд может развивать скорость до 120 километров в час, обладает плавным ходом и хорошей шумоизоляцией. Переходы между вагонами и раздвижные двери герметичны, есть видеонаблюдение. Поезд оснащен дополнительными автоматическими подножками для посадки-высадки с низких платформ, предусмотрены крепления для велосипедов и колясок. В вагонах установлены системы кондиционирования и обеззараживания воздуха.

"Очень здорово, что поезд сделан из отечественных комплектующих. Отмечу, что в производстве задействованы два ярославских предприятия: ЯрЛИ поставляет лакокрасочные изделия, а РТИ - резинотехнические детали. Теперь наши заводы обеспечены стабильными заказами, и это, конечно, еще один позитивный вклад в экономику региона и наглядный пример эффективности политики импортозамещения", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Состав будет перевозить пассажиров из Ярославля до Костромы, Александрова и Данилова. Первый рейс в Кострому отправился в пятницу сразу после презентации.  

Теги:
РоссияЯрославская область
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