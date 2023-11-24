Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк

Команда Хавьера Милея сообщила, что с 10 декабря президентом компании YPF станет Орасио Марин

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей не откажется от идеи закрытия Центробанка страны. Об этом говорится в заявлении его пресс-службы.

"В связи с распространением ложных слухов мы хотим пояснить, что вопрос закрытия Центрального банка Аргентинской Республики не подлежит обсуждению", - говорится в тексте.

Команда Милея также сообщила, что с 10 декабря президентом государственной нефтегазовой компании YPF будет Орасио Марин.

Ранее в ряде аргентинских СМИ появилась информация, что Милей отказался от назначения главой ЦБ Эмилио Окампо. Экономист из окружения избранного главы государства известен как сторонник долларизации.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь населения, считает необходимым упразднить центральный банк для борьбы с инфляцией и обещает приватизировать государственные компании.