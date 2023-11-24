Структура Nordgold 29 ноября начнет размещать облигации для замещения евробондов компании

Их номинальная стоимость составляет $1 тыс.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Нерюнгри-металлик" - дочерняя компания золотодобытчика Nordgold - с 29 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения еврооблигаций Nordgold с погашением в октябре 2024 года номинальной стоимостью $1 тыс. Это следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

Ранее Банк России зарегистрировал выпуск евробондов "Нерюнгри-металлик" серии ЗО-2024. Срок погашения - 9 октября 2024 года, объем выпуска - $400 млн, номинальная стоимость бумаги - $1 тыс.

Сейчас у Nordgold в обращении находятся пятилетние облигации объемом $400 млн со сроком погашения в 2024 году, ставка купона 4,125%. Эмитентом евробондов выступает Celtic Resources Holdings DAC.

Компания ранее созвала собрание владельцев этих еврооблигаций, чтобы запросить согласие на смену трасти и внести изменения в условия еврооблигаций. Из-за отсутствия кворума собрание было перенесено на 3 ноября. Позднее компания получила согласие держателей долларовых еврооблигаций Nordgold на перенос процентных платежей на дату погашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года. При этом заемщики могут претендовать на исключение из этой обязанности, получив разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласно закону, замещающие облигации должны соответствовать по параметрам замещаемым евробондам, то есть номинал, ставка купона, сроки выплат и погашения должны совпадать. Все платежи по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ.