24 ноября, 15:28

Эксперты МАГАТЭ признали Белоярскую АЭС близкой к идеалу в области безопасности

По словам руководителя группы ОСАРТ Моргана Саймона, сотрудники станции "преданы делу, хорошо осведомлены и профессиональны"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Группа по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (ОСАРТ, Operational Safety Review Team, OSART) МАГАТЭ завершила первую в мире миссию на энергоблоке с реактором на быстрых нейтронах Белоярской АЭС. Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом", международные эксперты МАГАТЭ высоко оценили уровень безопасности Белоярской атомной станции и признали ее "приближенной к идеальному образу самой безопасной АЭС".

Первая в мире миссия ОСАРТ на энергоблоке с реактором на быстрых нейтронах проводилась командой, в составе которой были специалисты из Великобритании, Франции, Ирана, Армении, Белоруссии, Словакии и Китая. Оценка проходила по запросу правительства России. С российской стороны в проверке участвовало более 300 человек, представляющих Белоярскую АЭС, концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома), "Уралатомэнергоремонт" и "БАЭС-авто" (оба - предприятия Росатома), а также наблюдатели с Нововоронежской АЭС и АЭС "Аккую" (Турция).

"По итогам можем отметить, что Белоярская АЭС очень приближена к идеальному образу самой безопасной АЭС, потому что сотрудники атомной станции преданы делу, хорошо осведомлены и профессиональны. <...> Я уеду с полным ощущением, что это полностью безопасная атомная станция", - подвел итоги руководитель группы ОСАРТ Морган Саймон, чьи слова приводятся в сообщении Росатома.

В течение трех недель группа ОСАРТ выполняла оценку надежности атомной станции и работу персонала в соответствии с требованиями МАГАТЭ. Во время миссии эксперты осмотрели машинный зал, центральный зал, блочный и резервный пункт управления, блочно-насосную станцию энергоблока № 4, вместе с сотрудниками совершили обходы по маршрутам дежурных электромонтеров и операторов реакторного и турбинного отделения, наблюдали за проведением плановых переключений, инструктажей в центральном зале и допуском к ремонту оборудования, изучали технические регламенты и документы. После проверки комиссия ОСАРТ представила проект итогового отчета руководству атомной станции. Итоговый отчет будет утвержден в головном офисе МАГАТЭ в Вене в течение трех недель и будет направлен правительству России в течение трех месяцев.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом "Росэнергоатома". Введена в работу в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. 

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