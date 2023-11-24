Башкирия предложила наладить производство белорусских аккумуляторов на территории ОЭЗ

Проект претендует на включение в дорожную карту по развитию сотрудничества между регионом и Белоруссией

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Башкирии предложили разместить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алга" производство сепараторов аккумуляторных батарей и литиевых аккумуляторов белорусской группе компаний 1AK-GROUP для получения максимального количества преференций. Обсуждение состоялось на полях Международной недели бизнеса в Уфе, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Мы предложили инвестору рассмотреть возможность размещения предприятия на территории ОЭЗ "Алга", резиденты которой получают ряд налоговых, арендных и таможенных льгот. По итогам прошедшей встречи совместно с коллегами было принято решение о дальнейшей проработке проекта. Детально изучив его параметры, мы предложим наиболее подходящие под производство площадки", - приводятся в сообщении слова директора Корпорации развития Республики Башкортостан Наиля Габбасова.

Встреча с белорусской делегацией состоялась на Международной неделе бизнеса. Финансовый директор управляющей компании холдинга 1AK-GROUP (торговые марки Zubr, Atlant, Master - прим. ТАСС) Алексей Шиленок заявил, что Башкортостан является одной из приоритетных территорий для размещения производства благодаря развитой экономической и химической инфраструктурам, добавили в пресс-службе.

Также стороны обсудили локализацию в республике производства промышленных батарей, в частности литиевых аккумуляторов, преимущественно используемых в электротранспорте. Проект претендует на включение в дорожную карту по развитию сотрудничества между Башкортостаном и Белоруссией.

Международная неделя бизнеса проходит в уфимском конгресс-холле "Торатау" с 22 по 25 ноября. Участниками форума заявлены делегации из Белоруссии, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран - всего более 4 тыс. человек.