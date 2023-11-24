24 ноября, 15:50
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Новая эпоха, бессмысленные запреты и новые решения. О чем Путин заявил на форуме об ИИ

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Развитие искусственного интеллекта открывает новую эпоху в истории человечества, а потому запреты и меры сдерживания в этой сфере бессмысленны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Центре международной торговли.

Глава государства посетил несколько стендов, а затем выступил на пленарном заседании. Президент отметил важность собственных российских разработок и анонсировал несколько законодательных мер и решений для развития ИИ.

ТАСС собрал основные тезисы главы государства.

О новой эпохе

  • Внедряя ИИ, "человечество начинает новую главу своего существования".
  • Технология "не заменит медицинского работника или учителя", но "может служить их верным, эффективным помощником". Внедрение ИИ, как и автоматизация, необходимы для "опережающего роста доходов граждан" и "повышения качества жизни".
  • ИИ уже эффективно используется, например в сфере ТЭК: "Газпром нефть" "смогла значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасности логистики по Северному морскому пути".
  • "У меня мечта в том, чтобы все, о чем мы говорили, реализовалось". Однако "никаких резких смен здесь и переломов не нужно. Нам нужна эволюция".

О безопасности и запретах

  • "Будущее не за запретами развития технологий". "Если мы что-то запретим, [они] будут развиваться в другом месте". А ради безопасности необходимо искать "нужные для всех общие решения": "человечество же выработало определенные правила, связанные с использованием ядерных технологий".
  • Но "технологический мир будущего должен быть многополярным" и строиться "на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества".

О чужих и собственных разработках

  • Сейчас некоторые "западные поисковые системы, как и некоторые генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой - просто игнорируют и "отменяют" российскую культуру" из-за соответствующим образом настроенных алгоритмов. Так что их монопольное доминирование в России "неприемлемо, опасно и недопустимо".
  • Необходимы "российские решения в сфере создания надежных, прозрачных и безопасных для человека систем" ИИ, и подключать к ним нужно "специалистов гуманитарных дисциплин". "Естественный этический регулятор технологического прогресса" - традиционная культура.
  • "Россия сейчас входит в число тех немногих, кстати говоря, стран, у которых есть свои собственные технологии" - в числе разработок алгоритмы Сбера GigaChat и Kandinsky, а также YandexGPT и "Шедеврум" от "Яндекса". "Нужно укреплять это наше конкурентное преимущество, создавать на основе таких технологий новые рынки, целое созвездие продуктов и услуг".

О готовящихся документах и решениях

  • "В самое ближайшее время" Путин подпишет указ о новой Стратегии развития искусственного интеллекта. Кроме того, правительство уже подготовило поправки к закону об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, которые, надеется президент, вступят в силу уже с 2024 года.
  • "Механизм будет гораздо проще и практически вдвое быстрее. Снимаются многие излишние бюрократические требования, но одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования прорывных цифровых технологий".
  • Необходимо также, "чтобы органы власти всех уровней, библиотеки и архивы помогали созданию набора данных для машинного обучения, предоставляя их оперативно и безвозмездно".
  • Мощности российских суперкомпьютеров следует "нарастить не менее, чем на порядок" "для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта". Путин ждет от правительства "механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам". "Особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты, студенты, школьники", уже занимающиеся этой сферой.

О подготовке кадров

  • Вузам с высоким рейтингом с 1 сентября предложено "расширить свои программы магистратуры и аспирантуры" на подготовку кадров в сфере ИИ, как это уже успешно происходит у ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГУ, СПбГУ и Сколтеха.
  • Сферой ИИ плодотворно занимаются Татарстан, Башкирия, ХМАО, Липецкая и Сахалинская области. "Мало пока регионов, которые так энергично вкладываются в развитие". "Надеюсь, что мы будем более активно работать по этому направлению" - "не только правительство, но и регионы, отрасли производства и отдельные предприятия".

О финансовой поддержке

  • В руководстве страны "готовы подумать" над тем, чтобы "направить дополнительные средства на исследования и разработки в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей". Это возможно, если "ведущие компании возьмут на себя обязательство софинансировать такие работы".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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