24 ноября, 15:43

В Белоруссии заявили о росте товарооборота с Якутией почти вдвое

Импорт республики вырос более чем 5,4 раз

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Белоруссией и Республикой Саха (Якутия) вырос почти вдвое, за девять месяцев текущего года он составил $71,4 млн, при этом есть значительный потенциал сотрудничества. Об этом сообщила замминистра экономики Белоруссии Алеся Абраменко на встрече с постоянным представителем Республики Саха (Якутия) при президенте РФ - первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андреем Федотовым в Москве.

"Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Республикой Саха набирает обороты. Товарооборот за 9 месяцев составил $71,4 млн, или 194,5 % [рост на 94,5%] к аналогичному периоду 2022 года. Экспорт белорусских товаров и услуг - $71,3 млн, или 194,4%", - цитирует Абраменко пресс-служба Минэкономики. Она добавила, что импорт вырос более чем 5,4 раз. "Но у нас есть еще значительный нереализованный потенциал в различных сферах", - отметила замминистра.

По данным Минэкономики, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, речь шла об организации встреч по обмену опытом в сфере ведения лесного хозяйства и организации охотничьих хозяйств, вопросах производства беспилотных летательных аппаратов, участии белорусских компаний в обустройстве молочно-товарных ферм. Достигнута договоренность о проведении совместного заседания рабочей группы в следующем году в Республике Саха (Якутия).

Между правительствами Республики Саха (Якутия) и Белоруссией заключено соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве на 2021-2024 годы. 

Теги:
БелоруссияРоссияРеспублика Саха (Якутия)
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