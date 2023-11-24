Акционеры "Русала" рассмотрят номинирование в совет директоров независимого кандидата

Внеочередное собрание акционеров запланировали на 2 февраля 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Суал партнерс", крупнейший миноритарный акционер "Русала", обратился к алюминиевой компании с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров, чтобы ввести в состав совета директоров алюминиевой компании независимого кандидата, что предусмотрено акционерным соглашением. Об этом ТАСС сообщили в "Суал партнерс".

"Суал партнерс" созывает внеочередное собрание акционеров, чтобы ввести в состав совета директоров ОК "Русал" независимого кандидата, что предусмотрено акционерным соглашением. Наличие дополнительного независимого директора позволит повысить качество корпоративного управления в компании, к которому у "Суал партнерс" не раз возникали вопросы", - пояснили в компании.

В "Русале" подтвердили ТАСС, что по требованию одного из акционеров 2 февраля 2024 года планируется проведение внеочередного собрания акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о составе совета директоров компании.

В сообщении "Русала" на Гонконгской фондовой бирже уточняется, что реестр акционеров на участие в собрании будет закрыт 11 декабря.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.