"Татнефть" сможет поставлять нефтепродукты в трубопроводы для экспорта из Новороссийска

Тарифы для компании будут установлены на три года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. ФАС России предлагает на три года установить тарифы на услуги "Транснефти" по прокачке по трубопроводом нефтепродуктов "Татнефти" с возможностью их экспорта из порта в Новороссийске. Об этом говорится в проекте приказа службы, размещенного на портале правовой информации.

"Установить тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по маршруту "Станция "Тингута" (прием из железнодорожных цистерн на ПСП "ГПС "Тингута") - МП "Новороссийск" (ПК "Шесхарис"), оказываемые ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, в размере 1 864,94 рублей за тонну (без НДС)", - сказано в документе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС, эти тарифы для "Татнефти" будут установлены на три года.

"ФАС России отмечает, что это обеспечит возможность приема нефтепродуктов в систему магистральных нефтепродуктопроводов из средств железнодорожного транспорта для их дальнейшей транспортировки трубопроводным транспортом в морской порт г. Новороссийск (ПК "Шесхарис)", - подчеркнули в пресс-службе ФАС.

"Татнефть" входит в 10 крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний.