24 ноября, 16:08,
обновлено 24 ноября, 16:19

Газпромбанк сообщил, что карты UnionPay работают на Кипре без ограничений

Все финансовые операции по ним доступны клиентам в полном объеме, добавили в кредитной организации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Карты UnionPay Газпромбанка работают на Кипре без ограничений, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Карты UnionPay Газпромбанка работают на Кипре без ограничений, все финансовые операции по ним доступны клиентам в полном объеме", - сообщили в банке.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что с 17 ноября заблокированы карты Газпромбанка и других российских банков, работающих с китайской платежной системой UnionPay. До недавнего времени ими можно было расплачиваться на Кипре за товары и услуги и снимать наличные средства в банкоматах местной платежной системы JCC.

Газпромбанк не входит в перечень российских финансовых структур, против которых введены санкции ЕС.

В свою очередь в Минфине Кипра ТАСС сообщали, что кипрские власти не давали своим финансовым институтам никаких указаний о блокировке карт Газпромбанка, речь может идти об одностороннем решении поставщика платежных услуг.

В офисе платежной системы JCC, куда корреспондент ТАСС обратился за комментарием, в свою очередь сослались на введенные с 17 ноября "новые правила", которые не позволяют осуществлять операции с картами российских банков. 

Теги:
КипрРоссия
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